الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة ينهي أعماله بأكثر من 44 بحثًا محكَّمًا

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اُختتمت اليوم أعمال الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة المقام برعايةِ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- وبحضور صاحبِ السُّموِّ الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشَّريفين، أمير منطقة مكَّة المكرَّمة، رئيس لجنة الحجّ المركزيَّة، وذلك تحت شعار “نحو تجربة متميزة لضيوف الرحمن”، قدَّم فيها نخبة من الباحثين ذوي الخبرة في خدمات الحج والعمرة من الجامعات السعودية والجهات الحكومية والخاصة مشاركات بحثية بلغت أكثر من 44 بحثًا علميًّا محكّمًا و32 ورقة عمل.

وأوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور تركي العمرو، أن الملتقى خرج بمجموعة من التوصيات، من أهمها إعداد إستراتيجية شاملة تتضمَّن فهم خصائص ضيوف الرحمن واحتياجاتهم وتوقعاتهم وتحقيق رضاهم، لتحقيق الحوكمة والتميز المؤسسي، علاوة على إنشاء فريق خاص في تجربة الضيف لدى جميع الجهات التي تقدم الخدمات للحجاج والإسهام في إطلاق مبادرات متنوعة ومتابعة تنفيذها.