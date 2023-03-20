الملتقى الوطني للأمن السيبراني يختتم فعالياتِه بعدد من الجلسات الحوارية

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اختتمت – اليوم – فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الوطني للأمن السيبراني، الذي عُقد في الرياض بتنظيم من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تحت شعار «الأمن السيبراني: دفاعٌ وتمكينٌ وتنمية»، وذلك بمشاركة المعنيين بمجال الأمن السيبراني في القطاعين الحكومي والخاص، والأوساط الأكاديمية في المملكة.

وكشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خلال الملتقى عن 6 إطلاقات لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في المملكة، شملت خدمات استقصاء التهديدات السيبرانية، وإضافة خدمات جديدة في البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين»، وحزمة التمكن السيبراني، والبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني «آمن» بالشراكة الإستراتيجية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، إضافةً إلى النسخة الثانية من برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني، وبرنامج الابتكار في الأمن السيبراني «سايبرك الابتكار» بالتعاون مع شركة نيوم والشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت».

وشهد الملتقى انعقاد 7 جلسات حوارية، بحثت مستقبل الأمن السيبراني وسُبل دعم التكامل المشترك بين الجهات الوطنية لتعزيز أمن الفضاء السيبراني السعودي، مستعرضة أهمية الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وتعزيز الصمود السيبراني في المملكة، وبحث الحلول لمعالجة تحديات قطاع الأمن السيبراني، وتطرقت كذلك إلى مستجدات المشهد السيبراني، وتعزيز تنافسية القطاع واغتنام الفرص الواعدة، وتسليط الضوء على البيئة السيبرانية الداعمة التي تتيحها الهيئة للجهات الوطنية، كما بحثت سبُل دعم الشركات الناشئة في المجال، ودور الجهات الوطنية والخاصة في هذا الإطار، بما يمكِّن من نمو الاقتصاد وتهيئة منظومة آمنة لدعم وتمكين القطاعات كافة.

كما تناولت الجلسات الكفاءات السيبرانية للمنافسة عالمياً، بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية الدكتورة بدور الريس، ومدير عام الاعتماد البرامجي في هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور بندر الخيال، ونائب رئيس مجموعة Stc الدكتورة موضي الجامع, وكبير مستشاري خدمات الأمن السيبراني في الشركة السعودية لتقنية المعلومات الدكتور حمد بن صليح، ومدير عام الكوادر السيبراني في الهيئية الوطنية للأمن السيبراني عبدالله البيز.

وتطرَّقت جلسات الملتقى إلى دور المرأة في الأمن السيبراني، حيث شارك فيها مديرة حوكمة الأمن السيبراني في جامعة جدة الدكتورة ماجدة وازن، ومدير إدارة الأمن السيبراني في النيابة العامة وعد السهلي، ومدير الأمن السيبراني بشركة كونتكست وسام الزامل.

يُذكر أن الملتقى الوطني للأمن السيبراني يُعد منصة تفاعلية تجمع ممثلي القطاعات كافة؛ لمناقشة موضوعات الأمن السيبراني وتحدياته، بما يسهم في رفع مستوى الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية؛ ليصبح الأمن السيبراني عنصراً ممكِّناً في مواجهة التحديات المستقبلية، ومحفزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.