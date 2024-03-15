“الملحقية الدينية” بسفارة المملكة في باكستان تدشن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين

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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتفطير الصائمين في باكستان لعام 1445هـ.

وجرى التدشين اليوم في مسجد الملك فيصل بالعاصمة إسلام آباد بحضور أعضاء سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، والملاحق ومدراء المكاتب السعودية التابعة للسفارة.

ويعد هذا البرنامج من البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر ملحقياتها، في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها جمهورية باكستان الإسلامية.

ومن المقرر أن يستمر هذا البرنامج في جامع الملك فيصل في إسلام آباد بباكستان طيلة شهر رمضان المبارك وعدد من الجوامع الأخرى.