الملحقية السعودية الثقافية في واشنطن تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

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نظمت الملحقية الثقافية السعودية بسفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية أمس في واشنطن، بالتعاون مع الأندية الطلابية في ولايات واشنطن وفرجينيا وميريلاند، فعالية للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية ٢٠٢٢ تحت شعار ( مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية ).

وأوضح الملحق الثقافي بسفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور فوزي بخاري في تصريح لوكالة واس أن الفعالية التي تستمر على مدى يومين تهدف إلى التعريف باليوم العالمي للغة العربية وموضوع الاحتفالية لعام ٢٠٢٢، والإسهامات الغزيرة للغة العربية في إثراء التنوع الثقافي واللغوي للإنسانية.

وأكد الدكتور بخاري أن مشاركة الملحقية الثقافية بسفارة المملكة في الولايات المتحدة في اليوم العالمي للغة العربية تأتي من خلال إبراز دور المملكة الرائد – ممثلة بوزارة التعليم- في خدمة اللغة العربية وتعزيز قيمها وحضورها محلياً ودولياً.

وأفاد أن الفعالية شملت إقامة معرض فني يبرز الخطوط العربية ويشتمل على ثلاثة أجنحة، يضم كل جناح العديد من الصور للكلمات العربية والأحرف الأبجدية في اللغة العربية، إلى جانب جناح يشتمل على بعض المعلومات عن اللغة العربية وتاريخها.

وأبان الدكتور فوزي بخاري أن الجناح الثالث يضم مجموعة من خطاطي اللغة العربية من المبتعثين والمبتعثات لكتابة الأسماء والأحرف العربية على لوحات تذكارية للزوار ورواد المعرض.

ولفت الانتباه إلى أن الفعالية تحمل في طياتها رسائل اتصالية، لتحقيق أهداف شعار الاحتفال، إلى جانب تعزيز مكانة اللغة العربية محلياً ودولياً، وتمييز عمقها التاريخي، مستعرضًا مناسبة وتاريخ تسجيل اللغة العربية كأحد اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة وتحديد تاريخ 18 ديسمبر يومًا للاحتفال بها.

وأشار إلى أن الملحقية تعتزم المشاركة اليوم الاثنين في الاحتفالية التي ينظِّمها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، من خلال ترأس حلقة نقاش عن اللغة العربية.