“الملكية الفكرية” تطلق حملتها التوعوية “أبدع لتدوم” بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية 2024م

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أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية حملتها التوعوية “أبدع لتدوم” بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية 2024م الموافق 26 أبريل من كل عام، حيث خصصت المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” شعار هذا العام حول “الملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة”.

وتشارك الهيئة السعودية الملكية الفكرية بعدد من الفعاليات والأنشطة التوعوية للإسهام في تحفيز المبدعين والمبدعات في المملكة من خلال تشجيع الأفكار الإبداعية للابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد، والتقنيات النظيفة من أجل عالم أكثر استدامة؛ ويعد الابتكار والإبداع من أهم عوامل دعم النمو الاقتصادي في المملكة لتوليد الإبداعات والابتكارات في مختلف مجالات الملكية الفكرية، كما تسهم الهيئة في تذليل الصعوبات أمام تسجيل تلك الابتكارات والإبداعات، وحمايتها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.

يُذكر أن المملكة انضمت كعضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1402هـ الموافق 1982م، وتشترك الهيئة السعودية للملكية الفكرية بعضويتها لمواكبة المستجدات في مجالات الملكية الفكرية المختلفة، مما ينعكس بمردود إيجابي على أنشطة الملكية الفكرية في المملكة.