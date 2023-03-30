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الملك تشارلز الثالث: الحرب الروسية الأوكرانية تشكل تهديداً لأمن أوروبا

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس 2023 - 5:57 مساءً

المناطق_وكالات

قال ملك بريطانيا تشارلز الثالث، اليوم (الخميس)، إن الحرب الروسية الأوكرانية تشكل تهديداً لأمن أوروبا وللقيم الديمقراطية.

وعبر تشارلز الثالث، خلال خطابه التاريخي أمام النواب الألماني، عن أسفه لعودة “آفة” الحرب إلى أوروبا، مشيراً إلى أنها تسببت في الكثير من الألم للعديد من الأبرياء.

ويعتبر هذا الخطاب أبرز محطات الزيارة التي يقوم بها الملك تشارلز الثالث برفقة زوجته كاميلا إلى ألمانيا، في أول رحلة له إلى الخارج منذ اعتلائه العرش.

وتندرج زيارته في إطار علاقات الصداقة بين البلدين، وتشكل بادرة أوروبية مهمة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس 2023 - 5:57 مساءً
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Waleed

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