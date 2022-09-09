الملك تشارلز.. زار السعودية أكثر من 9 مرات وهكذا يرى الإسلام

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نعت سفارة المملكة في بريطانيا الملكة إليزبيث، وقالت: ” تود السفارة الملكية للمملكة العربية السعودية، نيابة عن شعب المملكة العربية السعودية، أن تعرب عن أعمق تعازيها إلى ⁦العائلة المالكة، وشعب المملكة المتحدة والكومنولث في وفاة جلالة الملكة.

وتابعت: كانت صاحبة الجلالة صديقة طويلة وثابتة للمملكة العربية السعودية، وستظل في الأذهان طويلاً لخدمتها التي لا تنتهي لبلدها وشعبها.

‏في الوقت الذي أعلنت العائلة المالكة البريطانية وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاماً في قصر بالمورال الملكي بأسكتلندا، اليوم الخميس، محاطة بأبنائها وأحفادها.

وبعد الإعلان عن تدهور صحتها، وصل ابنها ولي عرش بريطانيا الأمير تشارلز (73 عاماً) الذي أعلن ملكاً بعد إعلان الوفاة عملاً بتقاليد ملكية بريطانية عمرها قرون.

علاقة تشارلز بالسعودية

تربط الملك تشارلز علاقة طيبة مع السعودية، وعرف عنه دفاعه عن الإسلام، ومطالباته الدائمة بتخفيف اللهجة الموجهة للعالم الإسلامي، في حين أشار عدد من المحللين السياسيين إلى أن الملك تشارلز كان له اهتمام بالإسلام و بالعمارة الإسلامية، وامتد هذا الاهتمام لتكوين علاقة بالعالم الإسلامي من خلال معرفته بشخصيات كثيرة أصبحت صديقة له.

وفي زيارته لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 2006، خلق جواً من الارتياح حول احترام الدين الإسلامي بشكل ربما لا يستطيع غيره من الأوروبيين فعله، كما أن الملك تشارلز لديه خبرة طويلة في الشرق الوسط، وتفهم عميق للعالم العربي والإسلامي، وعبر في وقت سابق أن الرسوم الكاريكاتيرية على العالم الإسلامي “أمر مؤسف”.

زار السعودية أكثر من 9 مرات

وبالنسبة للسعوديين فإن علاقة الأمير تشارلز بهم خاصة جدا، لا يوجد بلد في العالم زاره الأمير تشارلز بقدر زيارته للسعودية، الأمير تشارلز يزور البلدان المختلفة مرة واحدة كل خمس سنوات، إلا أنه زار السعودية أكثر من 9 مرات.

وقال الملك تشارلز في كلمته بمناسبة افتتاح منتدى “مبادرة السعودية الخضراء” إن المملكة العربية السعودية تحظى بإمكانيات هائلة من الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الخضراء، وهذه الإمكانيات من الممكن أن تتيح إمكانيات كبيرة لتوفير فرص العمل ومزيد من الاستثمارات.

تشارلز العربي

كما أُطلق عليه لقب “تشارلز العربي”، بعد ارتدائه زي العرضة السعودية، حيث كان ضيف المملكة العربية السعودية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 29″، وشارك في العرضة السعودية، وعدد من الأمراء.

وقد توشح تشارلز بالزي السعودي الخاص بالعرضة، وهو عبارة عن قطيفة مطرزة بالخيوط الذهبية والفضية ذات أكمام طويلة، ولبس معها الشماغ والعقال، وهذا اللباس عادة ما يرتديه من يؤدي الرقصة المصاحبة للعرضة، وبدأ تشارلز يتمايل بالسيف المذهب الذي يعد عماد العرضة.

ولقي ذلك إعجاب الجمهور الذي أطلق أهازيج الترحيب بولي عهد بريطانيا في بلده الثاني المملكة العربية السعودية الدولة المضيافة.