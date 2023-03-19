“الملك سعود الطبية”: طريقتان لعلاج متلازمة الأمعاء القصيرة

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حددت مدينة الملك سعود الطبية، طريقتين لعلاج متلازمة الأمعاء القصيرة، مشيرةً إلى أسباب وأبرز الأعراض الشائعة للمتلازمة.

وأوضحت المدينة، أنه يمكن علاج المتلازمة من خلال إجراءات جراحية متخصصة مثل زراعة الأمعاء، وأيضاً عبر الدعم الغذائي للمريض وخصوصاً تقديم وجبات خاصة عن طريق التغذية الوريدية.

ولفتت إلى أن متلازمة الأمعاء القصيرة هي عدم قدرة الأمعاء الدقيقة على امتصاص الأغذية بشكل كاف؛ إما بسبب نقص في طول الأمعاء أو وجود خلل وظيفي بها.

وأضافت أن أسباب حدوث المتلازمة تشمل إزالة جزء من الأمعاء؛ بسبب تجلط الأوعية الدموية لها، أو بسبب وجود أورام أو التهابات مزمنة مثل مرض كرون.

ونوّهت بأن الأعراض تتضمن: الإسهال والبراز الدهني كريه الرائحة، وسوء التغذية وفقدان الوزن، والتورم في الساقين (الوذمة).