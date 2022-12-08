الملك سلمان: ميزانية 2023 راعت ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل

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قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أنه روعي في ميزانية العام المالي القادم 1445/1444هـ الموافق 2023م، ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل ومستدام، لتطوير القطاعات التنموية الواعدة، وتعزيز الدور المحوري للمواطن في التنمية الاقتصادية وتوفير الممكنات الكفيلة بالحفاظ على سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين.

وتابع قائلا: “سيتم مواصلة العمل بكل ما نملك من موارد وبعقول وسواعد أبناء وبنات الوطن لتحقيق رؤية المملكة 2030، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه ونسأل الله العلي القدير أن يديم على وطننا ما أفاء عليه من نعم الأمن والاستقرار والرخاء”.