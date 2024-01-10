” المليحية” طبق الحدود الشمالية ضمن مبادرة “روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق”

المناطق-واس

ارتبطت الأطباق في الحدود الشمالية بطبيعة الحياة في المنطقة الشمالية التي تعد رعوية صحراوية تعتمد على تربية الأغنام، والإبل والماعز، فبرَزَ من مكوناتها: الزبد، اللبن، خبز التنور، وخبز الصاج التي يصنع من معظمها الأكلات الشعبية.

واختارت هيئة فنون الطهي طبق “المليحة” بصفته طبقاً مناطقياً ضمن مبادرة “روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق”، سعياً منها إلى التعريف بالأطباق السعودية محلياً وعالمياً، وتوثيق تراث فنون الطهي في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز الفرص الاقتصادية للأطباق السعودية ومكوناتها.

وتمتلك كل منطقة من مناطق المملكة إرثاً تاريخياً بحضاراته المتعاقبة وسجلاً يعكس ثقافة ساكنيها جيلاً بعد جيل، وعادات وتقاليد تعد سمة لكل منطقة ومنها الأكلات والأطباق التي تتميز بها عن بعضها بمختلف مسمياتها وطرق إعدادها وتحضيرها وتقديمها؛ ويبرز في منطقة الحدود الشمالية العديد من الأطباق ومنها طبق “المليحية” التي تتكون من اللحم والأرز ومريس الأقط «البقل» اللبن الرائب مع السمن البري ويوضع فوقه البقدونس والمرق.