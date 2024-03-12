“الممطرة الـ10” تنطلق غدًا.. “الحصيني”: تمتد أيامًا طويلة وتحمل حبات برد

أكد الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن النماذج العددية للطقس تشير إلى حالة جوية هي الحالة الممطرة العاشرة لعام 1445 هـ؛ مشيرًا إلى أن بدايتها غدًا الأربعاء -إن شاء الله- متوقعًا أن تمتد أيامًا طويلة على أجزاء من المملكة وهي في المجمل متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وأحيانًا غزيرة وحبات برد.