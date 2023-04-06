“الممطرة الـ16” تتوسع.. “الحصيني”: هطولات بـ10 مناطق ورياح وحبات برد

وأوضح “الحصيني”، عبر حسابه على “تويتر”، أن هذا التوسع متوقع “نواحي المنطقة الوسطى، لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، إضافة إلى أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، وشرقي الشمالية، وحائل، وجنوب المدينة، وغرب الصمان) بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد مع رياح مغبرة؛ إلا أن يصرفها الله”.