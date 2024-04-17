المملكة المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الوضع الصعب في ليبيا

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أعربت المملكة المتحدة اليوم عن قلقها البالغ إزاء الوضع الصعب في ليبيا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها سفيرة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بالشأن الليبي.

ودعت وودوارد قادة ليبيا للعمل بشكل بناء مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لحل القضايا العالقة التي تعيق إجراء الانتخابات، مؤكدةً دعم المملكة المتحدة لدعوة المجتمع الدولي لدعم عمل الأمم المتحدة في ليبيا.

وأوضحت السفيرة التزام المملكة المتحدة بدعم ليبيا نحو بناء دولة مستقرة سياسياً وموحدة، كما دعت القادة الليبيين للتعاون مع الأمم المتحدة للوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي، مشيرةً إلى ضرورة الاتفاق على نموذج شفاف لإعادة الإعمار، خاصة في المناطق المتضررة من الفيضانات.