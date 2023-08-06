المملكة تترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية

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برئاسة المملكة ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية عقدت اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية في نيويورك اليوم، اجتماعها المصاحب لأعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة خبراء الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية العالمية UN-GGIM.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة مستوى تقدم الأعمال في توصيات اجتماع اللجنة الماضي الذي عقد في فبراير 2023 في مدينة أبو ظبي، كما تم استعراض مبادرات اللجنة للإسهام في تحقيق أهداف اللجنة العربية، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم بالدوحة في فبراير 2024م.

يُذكر أن المملكة ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ترأس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية وتتولى أمانة اللجنة، حيث تم انتخاب المملكة رئيسًا للجنة في عام 2015 وتم إعادة انتخابها في العام 2019م، إضافة إلى عضويتها في لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية.