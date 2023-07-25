المملكة تتضامن مع ضحايا حرائق غابات الجزائر

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عبّرت وزارة الخارجية عن بالغ حزن المملكة العربية السعودية، لما نتج عن اندلاع حرائق الغابات في الجزائر، من وفيات ومصابين.

وأكدت الوزارة في بيان لها على وقوف المملكة وتضامنها التام مع الجزائر وشعبها الشقيق في هذا المصاب الجلل، معبرة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية، قد أعلنت في بيان لها أن 97 حريقاً اندلع في الغابات والمحاصيل الزراعية، بعضها امتد لقرى مأهولة بالسكان، وأسفر عن سقوط 34 قتيلاً بينهم 10 أفراد من الجيش.

وأفصحت الوزارة عن أن الحريق نتج عنه إصابة 25 شخصاً، مبينة أنه جرى إجلاء 1500 شخص من سكان القرى المأهولة، فيما تتواصل عمليات إخماد الحريق في 6 ولايات.