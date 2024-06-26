المملكة تتيح التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للرياضات الإلكترونية

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أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة السياحة؛ عن إتاحة التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الذي يُقام لأول مرة في مدينة الرياض على مدى 8 أسابيع خلال الفترة من 3 يوليو حتى 25 أغسطس 2024، وذلك من أجل تسهيل إجراءات الزائرين للمملكة، لحضور هذه البطولة، وإنجاح كافة الفعاليات العالمية والنوعية التي تستضيفها المملكة.

وبإمكان الراغبين في معرفة معلومات أكثر عن البطولة وحضور فعالياتها، زيارة الموقع الإلكتروني لكأس العالم للرياضات الإلكترونية https://esportsworldcup.com/ar وإمكانية تقديم طلب التأشيرة من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات “تأشيرة السعودية” https://ksavisa.sa/visa/tourism/ESport/apply للحصول على تأشيرة دخول لمرة واحدة عبر الإنترنت سارية لمدة 90 يومًا.

وسيكون زوار كأس العالم للرياضات الإلكترونية، على موعد مع تجارب مميزة تمزج بين الجوانب الرياضية والترفيهية والتعليمية والثقافية والإبداعية يحتضنها بوليفارد رياض سيتي تتناسب مع جميع أفراد العائلة، حيث يشارك في الحدث أكثر من 1500 لاعب ممثلين عن 500 نادي من نخبة الأندية الدولية، وسيتنافسون في 22 بطولة بجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ القطاع بإجمالي قيمة تتجاوز 60 مليون دولار.

الجدير بالذكر، أن كأس العالم للرياضات الإلكترونية يعد مترجمًا لإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – ويسهم الحدث في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للألعاب والرياضات الإلكترونية إلى جانب تعزيز السياحة، وتنويع الاقتصاد وتنمية القطاعات الواعدة وفق رؤية المملكة 2030 ، كما يسلط الضوء على الدور الحيوي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في تواصل المجتمعات ونشر الثقافات المختلفة.