المملكة تحافظ على صدارة التصنيف الآسيوي لبطولات الاتحاد الآسيوي

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حافظت المملكة العربية السعودية على صدارتها لتصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمسابقات الأندية لموسم 2023 – 2024، وهو ما يمنح الأندية السعودية الحد الأعلى من المقاعد في بطولاته لموسم 2025-2026 بحصول الأندية على 3 مقاعد مباشرة للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعد مباشر لدوري أبطال آسيا 2 وهو الحد الأعلى المحدد من الاتحاد الآسيوي.

وجاءت المملكة في صدارة التصنيف بـ 103.1 نقطة متقدمة بفارق أكثر من 6 نقاط عن اليابان التي جاءت في المركز الثاني بـ97 نقطة، فيما حلت كوريا الجنوبية في المركز الثالث بـ 93.6 نقطة، بينما جاءت الإمارات في المركز الرابع بـ 74.9 نقطة ثم قطر في المركز الخامس بـ 70.3 نقطة.

وكانت المملكة تصدرت تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات الأندية عام 2021 وذلك لأول مرة منذ انطلاق التصنيف عام 2014.

يُذكر أن تصنيف الاتحاد الآسيوي لبطولات الأندية للدول الأعضاء يصدر نهاية كل عام، إلا أن إصدار تصنيف 2023 – 2024 جاء انتظارًا لنهاية دوري أبطال آسيا، حيث يعتمد على نتائج الفرق في البطولات الآسيوية لآخر 9 سنوات ويتم الاعتماد عليه لتوزيع مقاعد الدول في البطولات الآسيوية.