المملكة تدشن مبادرة “طريق مكة” في جمهورية كوت ديفوار

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دشنت المملكة العربية السعودية اليوم مبادرة “طريق مكة” في جمهورية كوت ديفوار بصالة المبادرة في مطار ابيدجان الدولي، بحضور معالي رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة “طريق مكة” المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى، ومعالي وزيرة الدولة وزيرة الخارجية والتكامل الإفريقي والإيفواريين في الخارج كانديا كاميسوكو كمارا، ومعالي وزير الداخلية والأمن بجمهورية كوت ديفوار الجنرال فاغوندو جوماندي، ومعالي مستشار فخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار للشؤون الاجتماعية والشعائر الدينية إدريسا كوني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي، وأعضاء اللجنة الإشرافية للمبادرة.

‏‎وتهدف مبادرة “طريق مكة” إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في صالة المبادرة بمطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية،إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في سبع دول هذا العام 1444هـ، هي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار، بمشاركة وزارات الخارجية والصحة والحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.