المملكة تدعم البرامج التدريبية في الجامعة البحرية الدولية (WMU)

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قدمت المملكة دعمًا للجامعة البحرية الدولية (WMU)، بهدف تحفيز وتشجيع الطلاب وتنمية قدراتهم في البرامج البحرية النوعية كبرامج الدراسات وبناء القدرات، جاء ذلك خلال زيارة معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح والوفد المرافق له لرئيسة الجامعة البحرية العالمية (WMU) كليوباترا هنري في مدينة “مالمو ” في السويد.

وتم خلال الزيارة الإعلان عن دعم المملكة للجامعة (WMU) ، وطلابها في برامج الدراسات الميدانية والتي تشمل الدراسات الميدانية للطلاب في تخصص “ماجستير بحري” من موظفين (كلية INC WMU)، كما يشمل الدعم المقدم برنامج بناء القدرات، ويتضمن تنظيم فعاليات بناء القدرات مثل دورات التطوير المهني (PDCs) وورش العمل والندوات وكذلك ورش عمل وطنية و إقليمية، بالإضافة إلى الدورات النموذجية القصيرة، ليأتي ذلك امتدادًا لجهود المملكة في دعم المبادرة البحرية من خلال المنظمة البحرية الدولية IMO.

وتضمن وفد المملكة لزيارة مقر الجامعة في السويد عددا من الخريجين السعوديين من الجامعة البحرية العالمية (WMU)، ممن يمثلون الجهات ذات العلاقة بالقطاع البحري في المملكة، كالهيئة العامة للنقل وحرس الحدود السعودي.

وتعد الجامعة البحرية العالمية (WMU) والتي تتخذ مدينة ” مالمو ” في السويد مقرًا لها، إحدى الجامعات البحرية للدراسات العليا والتي أسستها المنظمة البحرية الدولية (IMO) في العام 1983م، وذلك بهدف تطوير وتنمية قدرات الكفاءات من مختلف دول العالم في صناعة النقل البحري.