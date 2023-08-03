المملكة ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية

المناطق_واس

عقدت اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية اجتماعًا في نيويورك اليوم برئاسة المملكة ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية, وذلك على هامش أعمال الاجتماع الـ 13 للجنة UN-GGIM.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستوى تقدم الأعمال في توصيات اجتماع اللجنة الماضي الذي عقد في فبراير 2023م في مدينة أبوظبي، كما استُعرضت مبادرات اللجنة للإسهام في تحقيق أهداف اللجنة العربية، واتُّفق على عقد الاجتماع القادم بالدوحة في فبراير 2024م.

يذكر أن المملكة -ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية- ترأس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية وتتولى أمانة اللجنة، حيث انتُخبت المملكة رئيسًا للجنة في عام 2015م وأعيد انتخابها في العام 2019م، إضافة إلى عضويتها في لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية.