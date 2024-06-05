المملكة ترأس مجموعة العمل المفتوحة الخاصة بإيجاد التوازن في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو

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عقدت مجموعة العمل المفتوحة الخاصة بإيجاد التوازن في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، اجتماعاً في مقر المنظمة، برئاسة مرشح المملكة مستشار اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم المهندس محمد بن يوسف العيدروس، وذلك تنفيذًا للقرار الذي قدمته المملكة بإنشاء المجموعة خلال انعقاد لجنة التراث العالمي بدورته 45 في شهر سبتمبر 2023م , التي عقدت في مدينة الرياض، حيث حظي القرار بموافقة وتأييد بالإجماع من الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي الذين أوصوا بأن تترأس المملكة هذه المجموعة عند انعقادها.

وتهدف هذه المجموعة إلى النظر في التحسينات اللازمة لتضييق الفجوة في تمثيل الدول الأطراف في قائمة التراث العالمي وتعزيز التوازن الجغرافي للقائمة، واقتراح حلول لمتطلبات التقييم الفني بما في ذلك تحسين أنشطة بناء القدرات، واستكشاف إمكانية استخدام مزودي خدمة إضافيين، واقتراح حلول مستدامة للمتطلبات المالية لعملية الترشيح لتنفيذ ما ورد أعلاه بما في ذلك التقييم الأولي، والنظر في تمديد تفويض صلاحيات مجموعة العمل المفتوحة بهدف البدء في التفكير بشكل أساس في تنفيذ التحسينات.

مما يذكر الذكر أن وجود المملكة في هذه المجموعة من خلال الرئاسة والفريق المشارك يعدّ إسهاماً فعالاً في اتخاذ وصياغة القرارات ذات البعد الإستراتيجي في عمل منظمة اليونسكو.