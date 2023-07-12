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المملكة ترحب باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار “مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف”

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 12 يوليو 2023 - 10:24 مساءً

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رحبت المملكة العربية السعودية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار “مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف”.

وأكدت المملكة أن اعتماد مشروع القرار ـ الذي جاء بعد مطالبة حثيثة من المملكة وعدد من الدول حول العالم ـ، يأتي تجسيداً لمبادئ احترام الأديان والثقافات وتعزيزاً للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي.

وأشارت المملكة إلى أنها ستواصل كافة جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال، الرافضة لكل الأعمال الهدامة التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 12 يوليو 2023 - 10:24 مساءً
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Waleed

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