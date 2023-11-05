المملكة تستضيف البطولة الآسيوية للسهام 2025

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اعتمد الكونغرس الآسيوي للسهام، استضافة المملكة رسمياً لبطولة كأس آسيا للسهام 2025م.

جاء ذلك خلال اجتماع الكونغرس الذي عقد أمس في العاصمة التايلاندية بانكوك بحضور ممثلي 24 دولة ، وتم خلاله اعتماد الملف السعودي للاستضافة.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام عبدالرحمن الشدوخي خلال الاجتماع: “إن هذا النجاح دليل واضح لقوة المملكة في مختلف المجالات وخصوصاً الرياضة، ولم يكن ليأتي لولا توفيق الله ثم دعم القيادة الرشيدة ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، وكذلك حرص رئيس اتحاد السهام مشعل الحكير أن تكون رياضة السهام في السعودية في الصفوف الأولى للرياضات المختلفة.

وأشار إلى أن هذه الاستضافة جاءت نتيجة الجهود الإستراتيجية والفنية التي عمل عليها الاتحاد خلال العام 2023، حيث بدأ العمل على ملفات الاستضافات العربية والآسيوية والعالمية منذ العام الماضي ٢٠٢٢، ليكون أول ثمرة لهذا العمل البطولة العربية 13 للسهام والتي استضافتها الرياض في أكتوبر الماضي، وحققت نجاحاً كبيراً بمعايير عالمية.