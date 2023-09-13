المملكة تستضيف “المؤتمر البلدي الخليجي” العام المقبل

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رحب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، باستضافة المملكة لمؤتمر العمل البلدي الخليجي الـ12 المزمع انعقاده العام المقبل 2024.

ودعا “الحقيل”، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الـ 26 للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي، الدول للمشاركة لاستعراض التجارب الناجحة في القطاع البلدي ومناقشة أبرز التحديات والحلول، وبحث سبل تعزيز النمو والتطوير والتقدّم.

وأكد، في الاجتماع الذي عقد افتراضيًا برئاسة سلطنة عمان، على الدور التكاملي بين دول المجلس فيما يخدم القطاع البلدي وينعكس إيجاباً على شعوبها ويلبّي تطلّعاتها التنموية المتنوعة.

يذكر أن الاجتماع شهد تدشين النسخة الإلكترونية لكود البناء الخليجي بصفة استرشادية واعتماد خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للسنوات السبع المقبلة، وذلك لتعزيز التعاون في مجال العمل البلدي والدفع به نحو تحقيق الرفاهية وجودة حياة المواطنين الخليجيين.

وناقش الاجتماع أيضا عدداً من المواضيع المشتركة من بينها استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك والبيئة الحضرية، والتوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، بالإضافة إلى جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات.