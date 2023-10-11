المملكة تستضيف المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي .. الأربعاء المقبل

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تستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بمشاركة (52) دولة، وذلك يومي 3 -4 ربيع الثاني 1445هـ الموافقان 18 – 19 أكتوبر الجاري في جدة، تحت شعار “نحو تحقيق التحول الأخضر في العالم الإسلامي”.

وسينطلق المؤتمر برئاسة المملكة، وحضور وزراء البيئة في الدول الأعضاء في المنظمة، وممثلي (30) منظمة إقليمية ودولية معنية بالشأن البيئي، وسيقام تزامنًا مع المؤتمر؛ الاجتماع السادس للمكتب التنفيذي للبيئة في العالم الإسلامي، بمشاركة الدول التسع الأعضاء بالمكتب التنفيذي، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب المعرض المصاحب على هامش المؤتمر.

ويشهد المؤتمر تسليم جائزة المملكة للإدارة البيئية في نسختها الثالثة، التي يبلغ عدد الفائزين فيها (21) فائزًا من (18) دولة إسلامية، موزعين على فروع الجائزة الأربعة التي تشمل مجالات أفضل البحوث والإنجازات والممارسات البيئية، وأفضل الممارسات أو الأنشطة الريادية في مجال البيئة والتنمية المستدامة لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية التي يمكن تعميمها في الدول الأعضاء، إضافة إلى الأنشطة الريادية للمرأة في العمل البيئي، وأفضل مدن إسلامية خضراء صديقة للبيئة.

وسيناقش المؤتمر عددًا من التقارير والموضوعات المتعلقة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة في العالم الإسلامي، وجهود المنظمات في تحقيق الأمن البيئي الإنساني، ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى تفعيل العمل المشترك في تحفيز العمل البيئي والتنموي، والحلول المبتكرة للمشاكل البيئية الحالية والمستقبلية، وغيرها من الموضوعات ذوات الشأن المشترك بين الدول الأعضاء، ومن ضمنها تقرير الاجتماع السادس للمكتب التنفيذي للبيئة في العالم الإسلامي، وتقرير حول أنشطة (إيسيسكو) في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتقرير عن التقدم المحرز في مشروع إنشاء الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة.

كما يناقش المؤتمر مشروع برنامج لإدارة المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية، ومشروع دليل توجيهي حول أفضل الممارسات في مجال التحول الأخضر، ومشروع استراتيجية المدن الذكية والمستدامة في العالم الإسلامي.

إلى ذلك يتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسات علمية تناقش التحول الأخضر في العالم الإسلامي تحت عنوان (التحديات والفرص)، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سيتم عقد الاجتماع الوزاري؛ لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، وتحديد مكان وموعد انعقاد الدورة المقبلة للمؤتمر.

يذكر أن انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر انطلقت في يونيو 2002م، بمدينة جدة؛ حيث وضع المؤتمر اللبنات الأولى للعمل الإسلامي المشترك في مجال البيئة؛ باعتماده وثيقة تأسيسية بعنوان “تعهدات جدة للتنمية المستدامة”.