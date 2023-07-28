المملكة تستضيف بطولة السهام العربية الـ 13

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تستضيف المملكة للمرة الأولى البطولة العربية الثالثة عشرة المفتوحة للقوس والسهم للرجال والسيدات وذلك في مدينة الرياض، خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر المقبل من العام الجاري ولمدة ستة أيام وبمشاركة أبرز المنتخبات العربية في اللعبة.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام مشعل بن عبد المحسن الحكير إن استضافة هذا الحدث العربي الكبير في لعبة السهام على المستوى العربي يأتي امتداداً لاستضافات المملكة لأهم البطولات والمنافسات الخليجية والعربية والقارية والعالمية في السنوات الأخيرة، مبيناً أن استضافة البطولة العربية للمرة الأولى سيكون نواة استضافة العديد من البطولات القارية والعالمية مستقبلاً في لعبة السهام.

وأكد الحكير أن تنظيم البطولة العربية يأتي ضمن خطة وإستراتيجية الاتحاد من أجل النهوض باللعبة والاحتكاك بالمنتخبات الأخرى وتحقيق أبرز النتائج على جميع الأصعدة وتطوير اللاعبين وأن تكون المنتخبات السعودية للسهام ضمن أفضل 15 منتخباً في العالم.