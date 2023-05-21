المملكة تستضيف منتدى المنافسة العربي الرابع في الرياض

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تستضيف المملكة العربية السعودية منتدى المنافسة العربي الرابع، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الأو إي سي دي).

وأكدت الهيئة العامة للمنافسة أن استضافة المملكة لهذا المنتدى انطلاقاً من دور المملكة الريادي في تنظيم الفعاليات والملتقيات الهادفة لرفع مستوى التعاون مع الدول العربية الشقيقة لتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق لرفع مستوى رفاهية المستهلكين في الدو العربية وتحفيز المنشآت على التطوير والابتكار.

ويقام المنتدى خلال الفترة 23-24/5/2023م بمشاركة أجهزة المنافسة بالدول العربية وبحضور أكثر من 15 خبير وممثل لأجهزة ومنظمات دولية معنية بالمنافسة حث يتضمن المنتدى أكثر من خمسة جلسات علمية يتباحث بها الحاضرون أبرز الموضوعات التي تسهم في دعم نمو الأنشطة الاقتصادية وتعزيز المنافسة ودراسة التحديات المشتركة بهدف تبادل الخبرات، كما تتضمن فعاليات المنتدى تكريم الطلبة السعوديين من جامعات المملكة المشاركين بأوراق وبحوث تتعلق بالمنافسة ونقاشا بين الطلاب وخبراء المنافسة المتواجدين على المسرح، حول الدروس المستفادة، والأفكار المستخلصة من تجاربهم.

كما أوضحت الهيئة أن المنتدى يمثل فرصة للاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية، ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات الدولية في حماية المنافسة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مما سيسهم حماية المنافسة العادلة، التي بدورها تصنع اقتصادا جاذبا للمنشآت، ومحققا لرفاهية المستهلك العربي.