المملكة تستعرض منجزاتها في دعم قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي

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شاركت المملكة في مؤتمر “التحول المستدام في مجال الثروة الحيوانية” الذي عُقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في روما، خلال الفترة 25 – 27 سبتمبر الحالي، بمشاركة أكثر من 28 وزيراً و700 مسؤول وخبير يمثلون 84 دولة.

وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى منظمة “الفاو” الدكتور محمد الغامدي، أن مشاركة المملكة جاءت تأكيداً على دورها الريادي في تطوير قطاع الثروة الحيوانية، وإبراز منجزاتها خلال السنوات الماضية في الارتقاء بهذا القطاع والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم صغار المربين والممارسين وتطوير الفرص الاستثمارية.

وبيَّن أن المملكة شاركت في جلسات المؤتمر الثلاث التي حضرها مدير عام منظمة “الفاو”، حيث تم تسليط الضوء على جهود المملكة في تفعيل التقنيات الحديثة في التحسين الوراثي لضمان استدامة الغذاء ورفع الكفاءة الإنتاجية لقطاع الثروة الحيوانية، وتطبيق أفضل ممارسات التربية وفقاً لمستهدفات السعودية 2030، إضافةً إلى حماية الثروة الحيوانية من الأمراض وإنتاج اللقاحات ودعم البحث والابتكار لإيجاد حلول مستدامة، إلى جانب التعريف بإستراتيجية تطوير البدائل الغذائية كالبروتين والطحالب والتي أطلقتها المملكة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشار الغامدي إلى أن المملكة نظمت على هامش المؤتمر، لقاءً خاصاً عن السنة الدولية للإبليات 2024 والتي أطلقتها “الفاو” مؤخراً وتستعد المملكة لرئاستها، حيث استعرضت خلاله جهود المملكة في قيادة حراك عالمي للعناية بقطاع الإبليات إيماناً بأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الصناعة والاقتصاد، وإنشاء مراكز وبرامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية لقطاع الإبل، ومبادرة التنميط الجيني باستخدام الشفرة الوراثية وتأسيس قاعدة بيانات وراثية مرجعية.

كما أوضح الغامدي أن وفد المملكة برئاسة الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي بن محمد الشيخي عقد عدة لقاءات جانبية مع وزراء الدول ضيوف المؤتمر ومسؤولي المنظمات الدولية ذات العلاقة؛ لبحث سبل التعاون في دعم الجهود الدولية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية إقليمياً ودولياً.

يُذكر أنه في إطار الجهود المبذولة لتطوير الثروة الحيوانية، تستعد المملكة للقيام بدور ريادي على المستوى العالمي من خلال ترأسها حاليًا للجنة التوجيهية (السابعة) للشرق الأوسط لمجموعة GF-TADs والتي تسهم في المكافحة التدريجية للأمراض الحيوانية العابرة للحدود، واللجنة الإقليمية للشرق الأوسط للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOHA والتي تهدف إلى تنظيم التعاون الإقليمي في مكافحة الأمراض الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط، كما تستضيف المؤتمر الإقليمي (السابع عشر) للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية في شهر أكتوبر المقبل.