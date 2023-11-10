المملكة تشارك دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمحاسبة

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يحلّ اليوم العالمي للمحاسبة في 10 نوفمبر من كل عام، بهدف التوعية بأهمية مهنة المحاسبة والمراجعة في القطاعين العام والخاص؛ باعتبار مهنة المحاسبة أحد أهم ممكنات الاقتصاد الوطني نحو تعزيز تنافسية الأعمال وجذب الاستثمارات ومواكبة النمو المتسارع.

ويشهد القطاع المحاسبي في المملكة تطوراً ملحوظاً، وذلك بما هيأته الدولة من بيئة تنظيمية وتأهيلية لرفع جودة الأداء وتحفيز للقطاع بالبرامج والمبادرات وتشجيع ممارسة المهنة ودعم ممارسيها بتقديم خدمات ذات جودة عالية.

ويأتي دور الاحتفاء بهذ اليوم؛ من خلال إقامة الفعاليات المختلفة؛ تأكيداً على رفع الوعي المهني والمستوى الثقافي، ويتزامن الاحتفاء باليوم العالمي للمحاسبة في هذا العام مع مرور مئة عام على إنشاء “الديوان العام للمحاسبة” الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالمملكة، الذي يقوم بجهود رائدة لدعم مهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة وخارجها؛ مما أثمر عنه تبوؤ مناصب قيادية عُليا في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصاته وأعماله؛ مكنته من القرب من مراكز اتخاذ القرار وإحداث الأثر في هذه المنظمات.

كما يعمل الديوان العام للمحاسبة على تقديم البرامج التدريبية المتخصصة والندوات السنوية وورش العمل المختلفة لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابته لتعزيز دوره التكاملي مع تلك الجهات من خلال رفع أداء منسوبيها.

وتشمل المجالات التي يقوم بتدريب منسوبي الجهات الحكومية فيها: المحاسبة المالية، والمراجعة المالية، والمراجعة الداخلية، والمحاسبة الحكومية وغيرها من المجالات المتخصصة، إضافةً إلى عقد الندوات واللقاءات المهنية والمنتديات المتخصصة؛ وذلك للمتخصصين بأقسام وإدارات المحاسبة والمراجعة في الجهات الحكومية؛ بهدف تنمية مهاراتهم في المحافظة على المال العام والمكتسبات الوطنية وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية بكفاءة وفاعلية.

يُذكر أن الديوان العام للمحاسبة يشغل على المستوى الدولي منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة، إضافةً إلى رئاسته لجانب (الإنتوساي) في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين، وعضويته في مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI)، كما يُعد الديوان ممثل المملكة الدائم في مجموعة مشاركة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين (SAI20).

أما إقليمياً فيتولى الديوان العام للمحاسبة رئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي)، ويشغل عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، وفاز مؤخراً برئاسة مجلسها التنفيذي للفترة (2027 – 2030م) بإجماع أعضاء المجلس.

وينظم الديوان العام المحاسبة بالتزامن اليوم العالمي للمحاسبة منتدى “دور المراجع في ضمان صحة وموثوقية التقارير غير المالية”، بحضور ومشاركة عدد من المختصين في مهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة.

ولا يزال الديوان العام للمحاسبة يسير بخطى طموحة نحو خدمة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.