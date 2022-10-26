المملكة تشارك في اجتماعات الاتحاد البريدي في العاصمة السويسرية برن

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تشارك المملكة في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي المنعقدة حتى 28 أكتوبر الجاري في العاصمة السويسرية برن، بصفتها خلال هذه الدورة نائبًا لمجلس إدارة الاتحاد.

وفي تصريحات لرئيس وفد المملكة في الاجتماعات، وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجيستية المهندس لؤي مشعبي، أكد على أهمية هذه المشاركات الدولية للمملكة والتي يتم فيها تبادل الخبرات، مشيرًا أن مشاركة المملكة هذا العام كنائب لرئيس المنظمة الدولية مشاركة فعالة ومفيدة.

وشدد على أهمية الحضور الدولي القوي نظرًا لأهمية المناقشات والموضوعات المطروحة وتبادل المعرفة والتنسيق، خاصةً وأن العالم يقوم حاليًا بإعادة تعريف الخدمات البريدية ونقل الطرود بشكل جديد.

وقال إن البضائع اليوم لا تعرف الحدود وتأتي من كل دولة ومصنع إلى كل بيت، ويجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين الدول في هذا المجال, مشيرًا إلى أهمية مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي العام القادم 2023، الذي سيناقش موضوعات مهمة تشمل تغيير تعريف الاتحاد والشركات التي تشارك فيه تغييرًا جذريًا, والذي سيدور خلاله حوار صعب بين 192 دولة عضو للوصول إلى مخرجات تفيد العالم كله.

وأكد المهندس لؤي مشعبي، على دور المملكة الفعال في المحافل الدولية وفي هذه المنظمة، مشيرًا أن المملكة عضو في الاتحاد البريدي العالمي منذ عام 1927، وهي من بين الأعضاء المؤسسين للاتحاد ، مضيفاً أن دور المملكة تحول من كونها تتعلم منهم الكثير وتطور منظومتها، إلى تقديم المملكة التجارب التي قامت بها لتستفيد منها سائر بلدان العالم, حيث أصبحت المملكة اليوم, من أكثر الدول الناجحة والفعالة في استثمار هذه المنظمات لتحسين ورفع جودة الحياة للمواطن السعودي وجميع سكان المملكة.

وأضاف أن التطور الذي يشهده الجميع هو بفضل تطور البنية التحتية والاتصالات والخدمات الإلكترونية وتتبع الشحنة في التسويق وسرعة التوصيل، وهو ما ساعد في حصول المملكة علي جائزة التميز البريدي من الاتحاد البريدي العالمي, مؤكدًا أن طموح المملكة أكثر من ذلك بكثير، فما عاد الهدف فقط الوصول إلى مستويات متقدمة, وإنما السعي بالمملكة إلى الريادة.