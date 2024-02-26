المملكة تشارك في اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بالوقاية من التلوث والاستجابة له

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شاركت المملكة في اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بالوقاية من التلوث والاستجابة له في دورتها الحادية عشر، وهي أحد اللجان الفرعية التابعة للمنظمة البحرية الدولية البحرية، التي تتولى مسؤولية معالجة جميع الأمور المتعلقة بمكافحة والتصدي لآثار التلوث في البحار من خلال ثلاثة أبعاد: الهواء وسطح البحر وقاع البحر؛ وتسعى لتحقيق أهدافها من خلال ستة ملاحق للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (MARPOL) كما يشمل نطاق عملها النظر بالمواضيع المتعلقة بمراقبة وإدارة الكائنات المائية الضارة في مياه صابورة السفن ورواسبها، الحشف الحيوي، النظام المضاد للحشف، والتأهب لحالات التلوث، والاستجابة والتعاون لحالات التسرب الزيتي.

وناقش الاجتماع للجنة الفرعية في دورتها الحادية العشر عدة مواضيع أبرزها، تطوير إرشادات واضحة بشأن الممارسات الآمنة والمسؤولة بيئيًا لتنظيف السفن أثناء وجودها في المياه، وكذلك معالجة تأثير النقل البحري الدولي على بيئة القطب الشمالي من خلال تقليل انبعاثات الكربون الأسود، إضافةً إلى إعداد تعديلات على الملحق السادس اتفاقية ماربول والمدونة التقنية لعام 2008 الخاصة بأكسيد النيتروجين، مراجعة المرفق الرابع لاتفاقية (MARPOL) والإرشادات ذات الصلة لتحسين فعالية أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي على السفن على المدى الطويل، تجهيز مسودة التعميم التي تتضمن توصيات حيال نقل كريات البلاستيك بحراً في حاويات البضائع والإرشادات التوجيهية بشأن تنظيف انسكابات الكريات البلاستيك الناتجة عن السفن.

ومثل وفد المملكة كلٌ من (الهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ، الهيئة السعودية للبحر الأحمر، وزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، المديرية العامة لحرس الحدود).