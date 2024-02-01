المملكة تشارك في اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في مملكة البحرين

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شاركت المملكة اليوم في أعمال اجتماع الجمعية العمومية الثالث لمنظمة التعاون الرقمي في المنامة، والذي تترأس دورته الحالية مملكة البحرين، بمشاركة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وبحضور أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من ممثلي الدول الأعضاء الـ 16 في منظمة التعاون الرقمي، والأمين العام للمنظمة ديمة بنت يحيى اليحيى، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من الأعضاء الشركاء والمراقبين.

وتحدث معالي السواحه، عن أبرز إنجازات المنظمة والجهود التي قامت بها المملكة في دعم المنظمة ومنها إطلاق مبادرتي الأثر (سوق الحلول الرقمية الحكومية)، ودليل الاستدامة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، والتي يستفيد منها أعضاء المنظمة، كاشفًا عن إطلاق مبادرة نوعية جديدة تتمثل في الذكاء الاصطناعي التوليدي للجميع تحت مظلة المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ICAIRE.

وأبرز معاليه خلال كلمته، النماذج الابتكارية لرواد أعمال سعوديين ورواد من أعضاء المنظمة المحتضنين في مسرعة الأعمال “الكراج”، ومسرعة غاية، ومساهمتهم في دعم جميع مبادرات منظمة التعاون الرقمي، مؤكدًا على أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك مع الدول الأعضاء في المنظمة للإسهام في تنمية البلدان والشعوب من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار الرقمي للجميع.