المملكة تشارك في اجتماع الدورة الـ46 لهيئة الدستور الغذائي “كوديكس”

المناطق_واس

تشارك المملكة العربية السعودية في اجتماع الدورة الـ46 لهيئة الدستور الغذائي “كوديكس”، المنعقد في المقر الرئيس لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في مدينة روما،

ويرأسَ وفد المملكة معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي.

ويهدف الاجتماع الذي انطلقت أعماله اليوم، وتشارك فيه الدول الأعضاء في”كوديكس” بممثلين من عدد من المنظمات الدولية، إلى مناقشة أعمال وأنشطة وتقارير اللجان الفنية بهيئة الدستور الغذائي والموضوعات ذات العلاقة بمصادر الأغذية الحديثة ونظم الإنتاج الجديدة، إضافة إلى اعتماد عددٍ من المواصفات الغذائية.

وأكد معالي الدكتور هشام في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع على جهود المملكة في وضع منظومة متكاملة من التشريعات الغذائية والتغذوية والإجراءات الرقابية الفاعلة التي تهدف لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية وتسهم في تعزيز الصحة العامة، وذلك تحقيقًا لرؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بنمط حياة صحية.

الجدير بالذكر أن اجتماع هيئة الدستور الغذائي لهذا العام يصادف ذكرى 60 عامًا على تأسيسها في عام 1963م، إذ تعد من الجهات الدولية المرجعية في مجال المواصفات الغذائية، وتضم 189 عضوًا.