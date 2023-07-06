المملكة تشارك في اجتماع قادة اقتصاد الفضاء لمجموعة الـ G20

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شاركت المملكة ممثلة بوكالة الفضاء السعودية اليوم، في اجتماع قادة اقتصاد الفضاء بمجموعة العشرين المنعقد في مدينة بنغالور بالجمهورية الهندية على مدى يومين، حيث ترأس معالي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي وفد المملكة.

وناقش الاجتماع تعزيز دور اقتصاد الفضاء عالميًا وإسهاماته بشكل ملموس في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة وكالات وهيئات الفضاء في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين وعدد من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.

وفي كلمته أكد معالي الرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن سعود التميمي على أن روح التعاون والتفاؤل التي نراها تترسخ في كل اجتماع سنوي لـقادة اقتصاد الفضاء أصبحت القاسم المشترك لأنشطتنا ومساعينا الفضائية العالمية، وسيستمر في تشكيل مستقبلنا على المدى الطويل في كيفية استخدامنا للفضاء وتطبيقاته.

وتوجه معاليه بالشكر لحكومة الجمهورية الهندية ممثلة بسعادة د. سامانثا ومسؤولي منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) على جهودهم في انعقاد الدورة الرابعة لهذا الاجتماع المهم.

ولفت إلى أن المملكة تشارك في تعزيز أهداف الاجتماع التعاونية، بما يتماشى مع التزامها بصفتها أحد الموقعين على اتفاقيات أرتميس ومساهماتها في تنفيذ الجوانب العملية لمعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967.

يشار إلى أن انعقاد اجتماع قادة الفضاء يعد أحد مخرجات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والتي أدرجته لأول مرة ضمن مواضيع جدول أعمال المجموعة، والتي تسعى من خلاله إلى تعزيز التعاون الفضائي بين الدول لتعظيم فوائد اقتصاد الفضاء وفوائد استخدام البيانات الفضائية في دعم التنمية المستدامة والأمن الغذائي والصحة العالمية.