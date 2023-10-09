المملكة تشارك في الدورة الخامسة لمعرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية بمصر

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برزت مشاركة هيئة التراث مُمَثِلة عن وزارة الثقافة، في فعاليات الدورة الخامسة لمعرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية، الذي يعُقد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بزيارة جناح هيئة التراث الذي يُقدم العديد من المنتجات التراثية والحرف اليدوية، ومن بينها الخوصيات والصناعات الجلدية والمشغولات النخيلية والجبسية والسبح والأحجار الكريمة وغيرها من المنتجات اليدوية التي تبرز التراث الوطني والهوية الثقافية للمملكة.

ونوّه السفير نقلي بالنهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- التي حرصت في نفس الوقت على الحفاظ على التراث الوطني والهوية الثقافية للمملكة.

وأبدى السفير نقلي إعجابه بما تضمنه جناح هيئة التراث من المنتجات اليدوية والتراثية ذات الرمزية الثقافية والاجتماعية التي تجسد الإرث الثقافي والتاريخي للمملكة.

وأشاد في ختام زيارته بجهود هيئة التراث الحاضرة في معرض “تراثنا” من خلال العديد من الحرف والمنتجات التي تعكس التنوع الحرفي الغني الذي تمتاز به المملكة، وما تتمتع به من تراث استثنائي.