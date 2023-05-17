المملكة تشارك في جلسات الحوار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

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شاركت المملكة – ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط- في جلسات الحوار التابعة لاجتماع الفريق التوجيهي لمبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية، حيث رأس وفد المملكة المشرف العام على وحدة المنظمات الدولية في وزارة الاقتصاد والتخطيط هتان بن سمان، وذلك في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مدينة باريس.

وتضمنت الجلسات التي عقدت خلال المدة من 15 – 16 / 5 / 2023م، مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة حول “معالجة تحديات الحوكمة العامة العالمية لتعزيز الثقة والازدهار” و “تعزيز القدرة على الصمود في مواجهات التحديات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

الجدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية تهدف لمعالجة مختلف التحديات الاقتصادية العالمية، وبناء السياسات الاقتصادية والعمل على تعزيز ونمو القطاعات الاقتصادية في مختلف دول العالم.