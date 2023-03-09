المملكة تعلن السماح للمقيمين في الخليج بالحصول على تأشيرة سياحية أيًا كانت المهنة

المناطق_الرياض
أعلنت وزارة السياحة اليوم، السماح لجميع المقيمين في دول الخليج، بالحصول على تأشيرة سياحية أيًا كانت المهنة.
وقالت الوزارة: نعلن عن التوسع في اعتماد كل المهن للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تمكّن حاملها من زيارة المملكة وأداء مناسك العمرة، كما ندعو الراغبين للتقديم من خلال الرابط: http://visitsaudi.com/visa.
تطبيق اعتمرنا
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الحج والعمرة إمكانية إصدار تصاريح العمرة والزيارة من قِبل المقيمين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي والحاصلين على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، عبر تطبيق “اعتمرنا”.