المملكة تعلن السماح للمقيمين في الخليج بالحصول على تأشيرة سياحية أيًا كانت المهنة

وقالت الوزارة: نعلن عن التوسع في اعتماد كل المهن للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تمكّن حاملها من زيارة المملكة وأداء مناسك العمرة، كما ندعو الراغبين للتقديم من خلال الرابط: http://visitsaudi.com/visa.