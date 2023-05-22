المملكة تفخر بإنجاز أبطال “آيسف 2023”.. (فيديو)

نشرت قناة “السعودية” فيديوجراف يوضح فخر المملكة بإنجاز أبناءها من الطلاب الفائزين في المسابقة الدولية “آيسف 2023”.

وذكر أن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة رفع راية الوطن وتمكن من حصد 27 جائزة في المسابقة الدولية للعلوم والهندسة “آيسف 2023″، منها 23 جائزة كبرى و4 جوائز خاصة تنافس عليها 1800 متسابق ومتسابقة من أكثر من 70 دولة حول العالم.

وقال المتسابقون إنهم فخورين بما قدموه من إنجاز علمي في مجالات علمية مختلفة، مؤكدين أن هذا النجاح يضاف إلى نجاحات المملكة العربية السعودية على مستوى جميع الأصعدة، كما أشادوا بالجهود التي بذلها الفريق المشرف عليهم من خلال تقديم البرامج التعليمية والإرشادية التي ساعدتهم في المسابقة الدولية، وبفضل توجيهات من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبين الفرحة والفخر في عيون أبناء المملكة الفائزين وذويهم، اعتزازا منهم بهذا الإنجاز العلمي الكبير، مما جعل “وسم سعوديون ينافسون العالم” يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وامتلأت بعبارات الفخر والاعتزاز.