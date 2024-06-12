المملكة تُشارك في الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للجنة المفاوضات لنظام الأفضليات التجارية في منظمة التعاون الإسلامي

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شارك وفد المملكة برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد بن سعيد العسلي، نيابةً عن معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للجنة المفاوضات التجارية لنظام الأفضليات التجارية في إطار منظمة التعاون الإسلامي، المُقام في مدينة إسطنبول التركية.

وأكَّدت المملكة من خلال مشاركتها، على التزامها بالحوار المشترك الفعّال والمساهمة مع الدول الأعضاء لتعزيز التعاون التجاري فيما بينها، والمنصوص عليها في إعلانات وقرارات مؤتمرات القمة الإسلامية، ومجلس وزراء الخارجية، والدورات الوزارية للكومسيك؛ سعيًا منها لتحقيق ما يصبو إليه من أهداف لتحقيق هدف التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي بنسبة 25%، والمنصوص عليه في برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي 2025.

وأشادت المملكة بالعمل الجاد الذي قام به مكتب تنسيق الكومسيك، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة باعتبارهما الأمناء المشاركين للجنة التفاوض التجاري TNC.

وتأتي مشاركة المملكة إيمانًا منها بأهمية تعزيز نظام الأفضليات التجارية بين دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي يعد ركيزة من ركائز مشاريع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك”، ويعمل على تحفيز وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وبحث الفرص والدور المحوري الذي قد يلعبه النظام للمساهمة في زيادة حجم التجارة البينية بينها خاصةً وأنه يشكل نواة رئيسة لإقامة شراكات تجارية شاملة بين دول المنظمة.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وتعزيز تواجدها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عددٍ من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.