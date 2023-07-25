المملكة تُشارك في مهرجان جَرَش للثقافة والفنون 2023 بالأردن

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تُشارك المملكة العربية السعودية في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023 في المملكة الأردنية الهاشمية بدورته السابعة والثلاثين، الذي سيقام خلال الفترة من 26 يوليو إلى 5 أغسطس 2023 بمدينة جرش التاريخية، بمشاركةٍ واسعة من فنانين وفرق أدائية من مختلف أنحاء الوطن العربي؛ لتُقدم من خلاله المملكة لزوّار المهرجان فنونها وإرثها الثقافي العريق .

وتُمثّل المملكة في هذه المشاركة ثلاثُ هيئاتٍ ثقافية عبر فعالياتٍ ثريّة تعكس ما تمتلكه المملكة من ثقافةٍ غنيّة، وفنونٍ أدائية تناقلتها الأجيال جيلاً بعد جيل، حيث تُشارك هيئة المسرح والفنون الأدائية خلال الفترة من 27 إلى 30 يوليو بثلاث فرق أدائية تعكس تنوع الفنون الأدائية بالمملكة وهي: الدّحة، والرفيحي، والخبيتي، والينبعاوي، والسامري، والخطوة، وستقدّم الفرقة الأدائية النسائية بمصاحبة الأوركسترا والكورال الوطني لونيّ السامري والخطوة، إضافةً إلى مشاركة ثلاثة مؤدين لفن الحكواتي .

ومن جانبها، تسجل هيئة التراث حضورها من خلال فعالياتٍ تراثيةٍ ثقافية، تركّز على عام الشعر العربي عبر عرضٍ مختصر للنقوش الصخرية الأثرية المتعلقة بالشعر العربي باستخدام التقنيات الحديثة، ومعرض مصوّر يسلط الضوء على مواقع التراث العالمي المسجلة في اليونسكو، إضافةً إلى مشاركة عرض للحرف والصناعات اليدوية المشتركة بين السعودية والأردن مع محتوى يخص كل حِرفة بطريقة عرضٍ مُبتكرة، ومن أبرزها حِرفة السدو والنسيج، والقط العسيري، والمشغولات الخشبية، والمشغولات الفخارية والخَزفيّة، وصناعة الجبسيات، والمشغولات النخيلية، وحياكة العقال، وحياكة وزَرْي البشوت .

وتُشارك هيئة الموسيقى عبر إحياء حفلةٍ غنائية للفنان خالد عبدالرحمن يوم الأحد 30 يوليو ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون على المسرح الجنوبي، والتي سيقدم خلالها باقةً منوعة من أبرز الأغاني التي تَغَنى بها خلال مسيرته الفنية الطويلة، وتقيم الأوركسترا والكورال الوطني السعودي حفلاً موسيقياً في بوليفارد العبدلي بالعاصمة عمّان يوم الجمعة 28 يوليو تُقدَّم خلاله ميدلي غنائي لأبرز الأغاني السعودية، وفقرات غنائية فردية لأعضاء الأوركسترا .

ويُعد مهرجان جرش للثقافة والفنون مهرجانًا فنّياً وثقافياً تأسس عام 1981م، ويُقام بشكلٍ سنوي في مدينة جرش الأثريّة الواقعة شمال الأردن؛ مستنداً على الإرث التاريخي والإبداعي العريق، ويقدم المهرجان عروضاً أدائية تؤديها فِرق محليّة وعالمية، بالإضافة إلى الأمسيات الموسيقية والغنائية لفنانين عرب وعالميين، بجانب فعاليات فنية وثقافية متنوعة من مختلف دول العالم .

وتأتي المشاركة ضمن الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الثقافة ممثلةً في الهيئات والكيانات الثقافية؛ لتعزيز وتدعيم حضور الثقافة السعودية في المهرجانات والمناسبات العربية والعالمية، وتوطيد العلاقات الثقافية مع مختلف الدول، كما تعكس المشاركة حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030 .