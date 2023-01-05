المملكة رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية

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انتخب المجلس العربي للسكان والتنمية المملكة ممثلةً بوزارة الاقتصاد والتخطيط رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس لمدة عامين.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة العادية الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية التي أقيمت في مدينة الرياض ديسمبر الماضي، والذي رأس معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أعمال الدورة العادية الرابعة للمجلس وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة من 21 دولة عربية.

ويهدف المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية إلى الموافقة على مشروع جدول أعمال المجلس وتقديم ودراسة المقترحات والتوصيات بشأن الموضوعات المعروضة به ومتابعة تنفيذها، ويتكون أعضاء المكتب التنفيذي من سبعة دول عربية.

يذكر أن المجلس العربي للسكان والتنمية يهدف إلى مَأْسَسَة العمل العربي المشترك في مجال السكان والتنمية، وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء؛ لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية في قضايا السكان والتنمية، ودعم الدول الأعضاء في تطوير إستراتيجيات للسكان، بما يتناسب مع احتياجاتها الوطنية، وربط البعد السكاني بمحاور وآليات التنمية المستدامة.