المملكة في اليوم العالمي للتلفزيون .. نهضة تنموية وتطور في المحتوى الإعلامي

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يجسّد اليوم العالمي للتلفزيون الذي تشارك المملكة دول العالم في الاحتفاء به في 21 نوفمبر من كل عام؛ إبراز الدور الذي يقوم به “التلفزيون” من نشر الأخبار والمعرفة، وتوجيه الرأي العام؛ كوسيلة تلعب في إيصال المعلومة للمجتمع سواءً اقتصادية أو ثقافية أو سياسية أو اجتماعية وغيرها؛ مع التركيز على دعم التبادل العالمي لبرامجه في السلم والأمن والتنمية؛ وذلك كوسيلة إعلامية مفضلة لدى مختلف الشرائح الاجتماعية؛ على الرغم من ضهور الوسائط الجديدة الإلكترونية التي تتميز بالحداثة.

وتستذكر دول العالم من خلال اليوم العالمي للتلفزيون التاريخ الذي عقدت فيه الأمم المتحدة أول منتدى تلفزيوني عالمي في عام 1996م؛ حيث يعد هذا اليوم فرصة لتكريم العديد من المحترفين الذين يصنعون التغطيات وتقديم الأحداث عبر الشاشة وخلف الكواليس وتحت مختلف الظروف؛ فقد غدا التلفزيون رمزاً للاتصالات والعولمة في العالم المعاصر، وأصبح لدى المشاهدين الآن المزيد من الفرص للاستمتاع بالمحتوى التلفزيوني أكثر من أي وقت مضى.

من جانبها تحرص هيئة الإذاعة والتلفزيون؛ على ترسيخ اليوم العالمي للتلفزيون كمنصة تؤمن بدور هذا الجهاز التشاركي التفاعلي، والوسيلة الإعلامية التي تربط العالم بأسرة؛ وقد سبق لها تكريم عدد من الرموز الإعلامية من مذيعين ومقدي برامج ومخرجين كان لهم الفضل في تقديم محتوى إعلامي متميز يلبي تطلعات المشاهد؛ يشتمل على نشرات الأخبار والتقارير والمواد الإعلامية المختلفة.

ويأتي في مقدمة المحطات البارزة في تاريخ التلفزيون السعودي؛ صدور الأمر الملكي في 1382هـ/ 1963م بإنشاء وزارة الإعلام، وتعيين الأستاذ جميل الحجيلان أول وزير لها، وقرار مجلس الوزراء في 1383هـ/ 1963م لإنشاء التلفزيون في المملكة لمواكبة التقدم الذي تعيشه المملكة، وبدء الإنتاج المحلي في عام 1385هـ/ 1965م، والبث في محطتي جدة والرياض، إلى جانب تعيين مدير عام للتلفزيون لأول مرة في عام 1391هـ/ 1971م، وانطلاق أول بث مباشر لوقفة عرفات عام 1392هـ/ 1972م.

وشهدت المملكة إنشاء وكالة للإذاعة والتلفزيون عام 1395هـ/ 1975م، ثم أصبح للتلفزيون قناتان الأولى القناة الرئيسة باللغة العربية، والقناة الثانية باللغة الإنجليزية؛ وذلك في عام 1403هـ/ 1983م، وكان أول بث ملون بالتلفزيون السعودي عام 1396هـ/ 1976م، وإقرار تحويل التلفزيون السعودي والإذاعة إلى هيئة عامة تسمى “هيئة الإذاعة والتلفزيون” عام 1433هـ/ 2021م.