المملكة .. من أكبر 10 دول مانحة في العالم

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أكد مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي، بأن المملكة العربية السعودية تعد من بين أكبر 10 دول مانحة في العالم تقدم المساعدات الإنسانية والإنمائية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ففي العقود الثلاثة الماضية، أنفقت أكثر من 96 مليار دولار، على المساعدات الإنسانية والتنموية، وفي 2021م، كانت الدولة الأعلى في العالم، وقدمت مساعدات إنسانية وتنموية بما يعادل 7.2 مليار دولار (1.05% من إجمالي دخلها القومي)، مشيراً إلى أنه، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من النزاعات والكوارث من جميع أنحاء العالم.

وأضاف خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية في جدة تحت شعار حول مبادرة «العناية بصحة العيون لتمكين الأطفال في أفريقيا»، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة منذ إنشائه 2314 مشروعاً؛ شملت 90 دولة بتكلفة إجمالية تجاوزت 6 مليارات دولار.