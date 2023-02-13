المملكة وأستراليا توقعان اتفاقية لتعزيز التجارة والاستثمار

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تمكنت شركة الدرعية من كسر حاجز 30 مليون ساعة عمل بدون إصابات، وبلغ عدد العاملين في المشاريع 19,181 عاملاً، مستخدمين أكثر من 1200 من المعدات الثقيلة حتى الآن.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد في ظل التزامها المستمر بتوفير بيئة عمل آمنة، حيث أثبت مدى دقة تنفيذ التدابير الشاملة التي تتخذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية للحد من المخاطر في بيئة العمل وضمان سلامة العاملين أثناء تواجدهم في مواقع العمل، وحرصها على ترسيخ مكانتها كنموذج إقليمي وعالمي للتميز في إدارة السلامة والصحة المهنية في قطاع التشييد والبناء.

وتستند الإدارة إلى نظام داخلي قوي للصحة والسلامة المهنية، تم تصميمه وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف تحقيق استراتيجية الشركة بكفاءة وفاعلية. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، قامت الإدارة بنشر فريق مؤهل ومتنوع من المهنيين والخبراء المتخصصين، لضمان تطبيق النظام في جميع مراحل تطوير المشروع.

ولكون السلامة والصحة المهنية في مقدمة الأولويات، فإن الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية تعمل على توفير الوسائل اللازمة لحماية مقاولي المشاريع العملاقة وأصحاب العمل العاملين في المواقع من مخاطر الإصابات المهنية. بالإضافة إلى ضمان تطبيق أفضل معايير السلامة وتقييمها بشكل دوري ومنتظم، كما تركز في الوقت ذاته على رفع مستوى الوعي لدى العاملين، وتدريبهم على تجنب المخاطر المهنية.