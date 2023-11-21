المملكة وإستونيا تناقشان سُبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الإحصائي

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استقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري في مقر الهيئة اليوم, سفير جمهورية إستونيا يان راينهولد.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل المشترك في القطاع الإحصائي، وفرص تطوير التعاون في مجال البيانات الإحصائية.

وبحث الجانبان تعزيز مستوى التنسيق المشترك بين البلدين في مجال البيانات الإحصائية، والعمل على التطوير المستمر للعلاقات الثنائية، واستخدام التقنية الحديثة في نشر المؤشرات وتنظيم البيانات الإحصائية وحوكمتها، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإحصائي بين البلدين.

وأكد الدكتور الدوسري, أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في مجال الإحصاء، وفتح آفاق أوسع وأرحب للتعاون مع الدول الأوروبية، إضافة إلى التعاون الفعّال في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية بين البلدين.

مما يُذكر أن التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية إستونيا بلغ 133 مليون ريال حتى شهر سبتمبر من عام 2023م, حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى دولة إستونيا 59 مليون ريال, فيما بلغت واردات المملكة منها ما قيمته 73 مليون ريال.