المملكة والعراق توقعان مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته

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وقعت المملكة – ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد , وهيئة النزاهة الاتحادية في العراق – ، في الرياض اليوم , مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون المشترك , على هامش أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، الذي حظي برعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – .

ومثّل المملكة في توقيع المذكرة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، ومن الجانب العراقي رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق القاضي حيدر حنون.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.