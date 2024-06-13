المملكة وطاجيكستان تبحثان تعزيز فرص التعاون في قطاعات البيئة والمياه والصناعات الغذائية

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استقبل فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في العاصمة دوشنبه، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثالث رفيع المستوى للمياه.

ونقل معاليه لفخامته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، فيما حمّله فخامة الرئيس تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -أيدهما الله-.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحثا أوجه التعاون المشترك في قطاعات البيئة والمياه والصناعات الغذائية.

كما تطرق اللقاء إلى مجمل القضايا والتحديات التي تواجه قطاع المياه حول العالم.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد الرشيدان، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني.

إلى ذلك، التقى معاليه على هامش المؤتمر، بعددٍ من الوزراء والمسؤولين المشاركين في المؤتمر، وبحث من خلال هذه اللقاءات، تعزيز فرص التعاون المشترك بين المملكة وتلك الدول الصديقة، في مجالات البيئة والمياه والزراعة.