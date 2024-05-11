المملكة وغانا تستعرضان أبرز الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي

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اتفقت المملكة العربية السعودية وجمهورية غانا، على دعم وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، في المجالات كافة، وزيادة فرص الاستثمار في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة السمكية، والحيوانية.

جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي والوفد المرافق له؛ وزير الغذاء والزراعة في جمهورية غانا، في ختام جولة معاليه على عددٍ من الدول الأفريقية، التي تأتي في إطار تطوير العلاقات، وتعزيز سُبل التعاون المشترك بين المملكة ودول القارة الأفريقية.

وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين المملكة وغانا، واستعراض الفرص الاستثمارية في مجال الزراعة، والثروة الحيوانية، والتصنيع الغذائي، حيث اتفق الجانبان على تيسير أعمال المستثمرين في البلدين؛ تحقيقًا للمصلحة المشتركة، وزيادة حجم الشراكة الاقتصادية بينهما.

وشملت جولة الوزير الفضلي الأفريقية، كلًا من (السنغال، وكوت ديفوار، ونيجيريا، وغانا)، حيث تأتي في إطار تفعيل مخرجات القمة السعودية الأفريقية الأخيرة؛ بهدف تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة ودول القارة الأفريقية، إلى جانب الارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين المملكة وتلك الدول؛ وفقًا للمصالح المشتركة.

يُشار إلى أن العلاقات السعودية الأفريقية، تشهد نموًا متسارعًا، ورغبةً كبيرة من الجانبين لتعزيزها وتطويرها؛ من خلال الاهتمام على مستوى القيادة، بتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك، إلى جانب التوسع في عقد الشراكات الإستراتيجية، وزيادة الفرص الاستثمارية في المجالات كافة.