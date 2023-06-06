المملكة و لاتفيا توقِّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار المشترك

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وقَّع اتحاد الغرف السعودية ووكالة الاستثمار والتنمية اللاتفية مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة وجمهورية لاتفيا ، وذلك خلال ملتقى الأعمال السعودي اللاتفي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية اليوم برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس غرفة الأحساء عبد العزيز بن صالح الموسى، ووزيرة الاقتصاد بجمهورية لاتفيا إيلزي إندريكسون،ومشاركة 20 شركة لاتفية وعدد من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال السعوديين.

وسلط الملتقى الضوء على الفرص المتاحة للشركات اللاتفية في مشاريع رؤية 2030 والسوق السعودي وبيئة وفرص الأعمال في لاتفيا وآفاق التعاون بين قطاعي الأعمال بالبلدين وبخاصة في قطاعات اللوجستيات والبناء وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة والصناعات الغذائية والدوائية والطبية.