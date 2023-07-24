المنتجون السعوديون يتأهبون للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2023

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اكتملت استعدادات منتجي الصقور السعوديين للمشاركة في أولى فعاليات نادي الصقور السعودي لعام 2023؛ المتمثلة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي يقام خلال الفترة من 5 – 25 أغسطس المقبل في مقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض).

وأكد نواف المعيقلي أحد منتجي الصقور المشاركين في النسخة المقبلة للمزاد، أن نادي الصقور السعودي نجح بشكل لافت في إعادة الشغف للمنتجين من خلال الخدمات الكبيرة والتسهيلات التي يقدمها، مشيراً إلى أنه شارك في النسخة الماضية من المزاد، إلا أن مشاركته في النسخة المقبلة ستكون مختلفة؛ حيث كان التحضير لها مبكراً، والحماس أكبر بعد التعامل الراقي والدعم الكبير اللذين قدمهما النادي للمنتجين.

ووصف تخصيص شوط في سباقات الملواح لصقور الإنتاج بـالخطوة الذكية؛ التي أسهمت في إنعاش سوق الإنتاج المحلي، فيما تحظى تلك الصقور بمصداقية وثقة المشاركين في السباقات، متمنياً التوفيق للجميع في النسخة المقبلة من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور.

من جانبه، أكد منتج الصقور محمد الرقابي أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور فرصة ذهبية لجميع المنتجين من أجل الالتقاء وتبادل الخبرات وفتح مجالات التعاون، مشيراً إلى أنه شارك في النسخة الماضية بصقرين، وخرج بمكاسب كثيرة من تلك المشاركة، وكان أثرها واضحاً في استعداداته للنسخة المقبلة؛ التي جاءت بشكل مختلف، عطفاً على الدعم الكبير الذي وجدوه من نادي الصقور السعودي، وكشف الرقابي أنه سيشارك هذا العام بستة صقور مميزة.

يذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يوفر منصة موثوقة وفريدة من نوعها لأندر سلالات الصقور الحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد يومي تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقَّارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، ويتم نقل فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي.